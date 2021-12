Sis municipis del Vallès Oriental demanen el toc de queda per evitar botellots

Sis municipis del Vallès Oriental () i set del Maresme (Teià, Cabrils, Alella, Cabrera, Tiana, Vilassar de Dalt i Òrrius) han subscrit un comunicat conjunt en què demanen a la Generalitat queper evitar botellots.Els Ajuntaments diuen que el fet d’estar envoltats per municipis de més de 10.000 habitants on sí que s'aplica aquesta restricció nocturna "que atregui gran quantitat de persones que vulguin fer celebracions multitudinàries a l’aire lliure". I recorden que l’annex 1 de la resolució SLT/3787/2021 per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per contenir la sisena onada de la pandèmia ja preveu aplicar el toc de queda a municipis illa entre poblacions afectades.Els alcaldes i alcaldesses signants fonamenten la seva preocupació en "l’experiència acumulada en els darrers vint mesos de pandèmia, i més tenint en compte que l’oci nocturn està tancat".Alerten que els botellots tenen elEn el mateix comunicat, però, els consistoris ja avancen que la Generalitat no els ho concedirà la petició: "El Govern apunta que la resolució aprovada pel Tribunal Superior de Justícia sobre el toc de queda es basa en criteris objectius i no es pot interpretar com una mesura generalitzada, i per això no la pot estendre".Alternativament, els ajuntaments demanen que "es garanteixi un dispositiu extraordinari i específic de Mossos d’Esquadra a les nostres poblacions que es responsabilitzi de garantir la seguretat ciutadana".

