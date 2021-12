El telescopi James Webb s'enlaira amb l'ojectiu de «revelar els secrets de l'univers»

L'Agència Europea de l'Espai (ESA per les sigles en anglès), la NASA i l'Agència Espacial Canadenca (CSA) han llançat aquest dissabte a l'espai el, que tindrà la missió de "revelar els secrets de l'univers".El llançament ha tingut lloc des del Port Espacial Europeu de la Guayana Francesa i l'aparell anava a bord del coet. Un cop hi ha hagut la separació del coet, el centre d'operacions de la missió, amb seu a Baltimore (EUA), ha confirmat que el telescopi ha desplegat els panells solars i. Durant el mes vinent el telescopi viatjarà fins al seu destí, el segon punt de Lagrange, des d'on estudiarà l'univers en l'infraroig."Estem més a prop d'obtenir la nova visió de l'unives de Webb, i delsque comportarà", ha declarat un exultant Josef Aschbacher, director general de l'ESA. Al seu torn, l'administrador de la NASA, Bill Nelson, ha indicat que el potencial del telescopi James Webb "no radica en allò que sabem que descobrirem, sinó més aviat eno no podem comprendre sobre el nostre univers".

