Retiren del mercat un producte de Ferrero Rocher i demanen no consumir-lo

El producte afectat Foto: Ferrero Rocher

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha comunicat aquest dissabte que s'ha retirat del mercat el producteper la presència de proteïnes làcties no declarades a l'etiqueta. L'organisme també demana als compradors amb al·lèrgia als làctics que no consumeixin el producte.L'alerta del producte, de, va ser emesa per l'Agència Sanitària de Catalunya. Ferrero Rocher també ha avisat a la seva pàgina web de la presència dea un dels seus productes, especialment consumits durant les festes de Nadal.Els Grand Ferrero Rocher Dark distribuïts pertenen com a data de caducitat el 20 d'abril del 2022. L'empresa ha demanat als clients que no puguin consumir el producte qued'atenció al consumidor de Ferrero, a través del número de telèfon 935452538 o el correu electrònic info.iberica@ferrero.com.

