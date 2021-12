La felicitació de Nadal de la Maria Àngels i les alpaques

Lahan estat, probablement, el descobriment del 2021 a Catalunya. La granja, al, acull aquests animals exòtics des que la seva propietària les va conèixer a Cantàbria: "Me'n vaig enamorar", va exclamar en una ja mítica entrevista a TV3.Aquest diumenge, Caus ha felicitat el Nadal als seus seguidors a les xarxes socials amb un vídeo al costat de les alpaques: "", ha reclamat als animals, equipats amb elements decoratius nadalencs per a la situació.La personalitat -i especialment el riure- de Maria Àngels Caus va revolucionar les xarxes socials, que la van convertir en una autèntica icona. "Li vaig dir al meu marit que volia alpaques i em va dir:", va explicar Caus en l'entrevista que va impulsar la seva fama.Després d'aparèixer en més ocasions als mitjans de comunicació, la granja Merolla va experimentar. Adaptada per ser un espai de visita especialment per a nens, les excursions a aquesta masia del Berguedà es van disparar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor