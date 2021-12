El consell (una mica alarmista) de la policia per evitar ensurts als àpats de Nadal

¿Qué sería de la #Navidad sin #turrón y polvorones? 🍫🍬



¿Y qué sería de ese familiar o amigo al que se le atraganta el mazapán si nadie supiera cómo actuar? 🤢



Memorizar 🧏‍♂️ estos 4⃣ sencillos pasos puede salvar una vida❤



Maniobra de #Heimlich pic.twitter.com/KNjCrI4N3z — Policía Nacional (@policia) December 25, 2021

Arriben dates de compartit moments amb la família i amb les persones que més estimem, sempre que la Covid i les restriccions per frenar la sisena onada ho permetin. És època d'àpats llargs i contundents, i per això la policia espanyola ha volgut donar un consell -una mica tremendista, tot s'ha de dir- per evitar ensurts.A través de Twitter, han explicat com fer la maniobra de Heimlich en cas que algú s'ennuegui amb el menjar. Es tracta d'un procediment de primers auxilis per desobstruir el conducte respiratori."Què seria d'aquell familiar o amic que s'ennuega si ningú sabés com actuar?", es pregunta el cos policial, que anima a memoritzar quatre passos senzills que poden, arribat el cas, "salvar una vida". Us els detallem a continuació, desitjant que no els hagueu de fer servir durant aquestes festes.La persona que farà la maniobra haurà d'abraçar des de darrere la persona que s'està asfixiant, que haurà d'estar dreta amb el tronc inclinat. El lloc de pressió és important: ha de ser al centre del pit i sota l'estèrnum, per damunt del melic.Un dels punys ha d'estar situat cap a dins, cosa que permet fer força de manera conntudent i precisa, i amb l'altra ma agafem aguantem el puny i ajudem a fer força. En aquesta posició, realitzem la maniobra per mirar de desobstruir la via respiratòria.

