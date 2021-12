Els líders independentistes s'emmirallen en Macià per trobar la sortida a l'atzucac

Les entitats demanen unitat i reivindiquen Macià

La pífia del dia

En un moment de desorientació independentista -els dos principals partits tenen estratègies diferents, si bé això no ha estat obstacle per formar Govern- i amb una pandèmia que no acaba de remetre, els líders independentistes han buscat en la figura deuna manera de sortir de l'atzucac. Com és tradició, una àmplia representació de la classe política i cívica del país ha passat aquest matí per la tomba del president de la Generalitat, mort avui fa 88 anys, per fer-hi l'de cada Nadal a Montjuïc. Els partits han reivindicat l'"Avi" tant per encarar la reconstrucció post pandèmia com per avançar en l'horitzó nacional, i han aprofitat per criticar amb duresa les paraules d'ahir de Felip VI, que no va dir res de l'emèrit i va tancar files amb la Constitució.El president de la Generalitat,, ha ratificat el compromís del Govern amb el llega de Macià, que ha definit com un "fil roig" que la Generalitat té present per afrontar l'etapa de "reconstrucció" que afronta el país. Aragonès ha recordat que el president -mite fundacional d'ERC- va unir "la causa de la llibertat i la causa del procés". Les paraules de Macià, ha dit Aragonès, han de servir per guia en un moment com l'actual, en què es veu "evident que la justícia social i el progrés col·lectiu necessiten de la "llibertat nacional". "Per això defensem la república catalana, la independència, com a eina per aconseguir la justícia social i igualtat d'oportunitats", ha remarcat el president.Una representació de la mesa del Parlament, encapçalada per la presidenta,, ha participat també de l'homenatge a Macià. Borràs n'ha volgut honorar la memòria i ha recordat que "va proclamar la república catalana" i va "restaurar la Generalitat", i ha recordat que si avui la mesa pot fer l'ofrena floral és perquè els que en formen part són hereus "de la legitimitat d'aquelles institucions que Macià va restaurar i que van sobreviure a la dictadura, l'exili i la repressió". Amb l'homenatge a Macià, Borràs també ha volgut fer un homenatge a tothom que "en aquest fil de continuïtat històrica" farà possible celebrar els 90 anys del Parlament aquest proper 2022.ERC i Junts també han enviat representants a l'ofrena floral. Per part republicana,ha dit que el partit que va fundar Macià és avui "la millor mostra" de com es governa el present i es prepara el futur d'un país. "ERC està governant el present, preparant el futur i guanyant perquè el país pugui ser tot el que es mereix i aspira", ha dit. Maragall ha contraposat també la "dignitat i afany de llibertat" de Macià amb el missatge del monarca, "més de cartró pedra" que mai, aferrant-se a una Constitució "que ja no diu res a ningú", una història "buida de contingut". present, preparant el futur i guanyant perquè el país pugui ser tot el que es mereix i aspira".Des de Junts, el secretari general,, acompanyat dels presos polítics de la formació, ha lloat la "dignitat i determinació" que va tenir el president Francesc Macià a l'hora "d'internacionalitzar la causa" i per obrir un "camí d'esperança" a l'independentisme al segle XX. Sànchez ha lamentat que, avui dia, "la història es repeteix" amb un president a l'exili i "perseguit" per les institucions de l'Estat per, ha continuat, "portar-lo davant el tribunal per tancar-lo a la presó". Així, ha defensat la determinació de Carles Puigdemont, el seu partit i una majoria del país per "no renunciar a res". Durant la seva intervenció, també ha deixat clar que no faria cap valoració del discurs de Felip VI.El president d'Òmnium Cultural,, ha demanat seguir treballant en la república davant del discurs del rei d'Espanya, en què, ha assegurat, "renuncia de totes totes a ser part de la solució del conflicte". En l'acte d'ofrena a la tomba de Macià, ha dit que Felip VI no vol reconèixer la diversitat i la veu com un "atac" a la unitat de l'Estat. Cuixart ha fet una "enèsima" crida a la unitat dels partits independentistes com a fórmula, ha remarcat, que portarà a la ciutadania a ser "lliures i iguals" tal com ho va "lluitar" el president Macià.La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC),, ha demanat que "l'audàcia i el patriotisme" del president Macià "inspirin" l'any 2022. En una intervenció posterior a l'ofrena floral, Paluzie no s'ha referit al discurs del rei, a qui assegura que "fa anys" que no escolten. Eltambé ha participat de l'homenatge. L'entitat s'ha erigit com a "ferma defensora dels valors republicans, de llibertat i democràcia que encarna la igura de Macià i l'exili". "Lluitem per marxar d'aquest estat espanyol repressor", ha dit la presidenta de l'Assemblea de Representants del Consell,La pífia del dia l'ha protagonitzada l'. A través de Twitter, el consistori ha compartit imatges de l'acte, però amb un missatge totalment equivocat. "Avui fa 88 anys que el president de la Generalitat Francesc Macià va ser afusellat", diu la piulada. Qui fou afusellat va ser un altre president de la Generalitat, Lluís Companys, i fa 81 anys. Ràpidament l'Ajuntament ha esborrat i corregit el missatge, que ja es pot llegir correctament.

