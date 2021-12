L'espanyolisme aplaudeix el discurs de Nadal de Felip VI

Crítiques de Podem

Ja fa anys que el suport més ferm a la monarquia arriba des de la dreta espanyolista. El discurs de Nadal de Felip VI no n'ha estat una excepció , i tantcomhan aplaudit el monarca, que ha fet una defensa ferma de lai ha eludit qualsevol referència directa al seu pare,. En ple debat sobre el retorn de l'emèrit a Espanya, Felip s'ha limitat a reivindicar una monarquia "exemple d'integritat moral".El president del PP,, ha coincidit amb el rei d'Espanya que la "fortalesa" de les institucions és "clau" per als reptes de futur de l'Estat. En un missatge a través de Twitter, el líder conservador ha valorat el discurs de Nadal del monarca i ha subratllat que va destacar el "record als espanyols que pateixen la pandèmia i crisi econòmica" i va defensar la Constitució "com a biga mestra" a la qual cal mostrar "reconeixement, respecte i lleialtat".La presidenta de Ciutadans,, ha compartit "plenament" el discurs "esperançador" de Nadal del rei i ha convidat a fugir del "pessimisme i el conformisme". Com el monarca, la líder espanyolista ha admès que Espanya travessa un moment "de grans dificultats" i que té reptes "enormes" al davant. Però també com ell, ha considerat que cal "convertir la cruïlla en una oportunitat" i "guanyar junts el futur".Alhora, Arrimadas ha repiulat un tuit de la Casa Real en què es destaca la part del discurs en què Felip VI afirma que la Constitució és una "biga mestra" de la "convivència democràtica" i que cal mostrar-li "respecte, reconeixement i lleialtat".El dirigent des'ha mostrat molt crític amb Felip VI. En un fil a Twitter ha subratllat que el rei va triar una "habitació petita", però que hi havia un "elefant" que era "gegant". "Ni una sola paraula d'autocrítica. Ni una sola paraula sobre l'emèrit fugit a Abu Dabi. Ni una sola paraula sobre la Casa Reial".El secretari de Programa de Podem ha lamentat que Felip VI "parla sobre tots els temes, excepte un: la monarquia". També ha considerat que la "negativa a ultrança" del monarca a modificar "una de les constitucions menys modificades del món" sembla "una defensa de l'article 56.3 que garanteix a qualsevol monarca la impunitat". Per això creu que "només defensa la Constitució per defensar la monarquia".

