Catalunya, terra de Pastorets

La Coordinadora de Pastorets de Catalunya ha assegurat que del total de grups que conformen l'entitat, una cinquantena farà unes 200 representacions, el doble de la temporada passada, marcada per les restriccions imposades pel coronavirus. Més del 80% dels grups oferiran representacions aquest any. Dobla la xifra de l'any passat, però és "encara lluny" de recuperar el volum de grups i representacions d'abans de la pandèmia. El principat celebra aquest cap de setmana, que concentra Nadal i Sant Esteve, almenys 44 representacions.Aquest dissabte se'n fan, com a mínim, a Arenys de Munt, Badalona, Balsareny, Berga, Calaf, Cardona, Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Navarcles, Olesa de Montserrat, Sant Boi del Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Súria.El diumenge n'hi ha, almenys, a Barcelona, Berga, Canovelles, Cardona, Collbató, Figueres, Girona, Igualada, l'Ametlla de Merola, Manlleu, Manresa, Mataró, Navarcles, Olesa de Montserrat, Sabadell, Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Sant Quirze de Besora, Súria, Terrassa i Vic.La Coordinadora de Pastorets de Catalunya afegeix que de dilluns a divendres de la propera setmana hi ha, com a mínim, set representacions més programades. L'entitat ha elaborat una guia de suport amb els protocols a seguir en matèria de prevenció de la covid-19.La gran majoria de grups mantenen les seves representacions, però el dia de Sant Esteve s'han suspès dues representacions (es reprendran les funcions amb normalitat el següent cap de setmana). Els Pastorets de Montblanc i els del Clot Teatre de Barcelona han suspès totes les representacions de la temporada.

