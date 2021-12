Sis mesures bàsiques per reduir el risc de contagi als àpats de Nadal

De nou, tocarà passar un Nadal amba Catalunya. Més enllà del toc de queda, una mesura que afecta especialment els àpats d'aquests dies és la limitació de lesa un màxim de deu persones. Si no esteu confinats ni contagiats ni sou contacte estret de ningú -tota una sort, veient les dades d'aquests dies- i us plantegeu fer un dinar de Nadal amb més o menys gent, us recomanem que tingueu en compte aquestesBàsicament, es tracta d'intentar mantenir la distància, la mascareta i la ventilació, però dins de casa i durant l'àpat. L'objectiu és afegir tantes capes de protecció com sigui possible. No s'aconsegueix el risc zero però sí que es redueix. Evidentment, és recomanable també trobar-se amb gent que ha rebut la pauta completa de la, perquè en cas de contagi les conseqüències seran més lleus.1. Elspoden ser útils en aquest sentit -si n'aconseguiu trobar, perquè en moltes farmàcies estan esgotats- si es fan abans de les trobades, però recordeu que un test negatiu no és 100% fiable i que cal afegir altres mesures de protecció.2. Laés essencial. Convé ventilar l'habitació on fareu l'àpat abans, durant i després de la trobada. La sort és que aquests dies no està fent un fred extrem. S'ha demostrat que la ventilació redueix significativament la transmissió del virus, però de nou és una mesura que ha de complementar la resta.3. És recomanable trobar-se amb, i si pot ser que no ajuntin moltes bombolles de convivència. D'aquesta manera es poden evitar brots importants, especialment amb una variant tan contagiosa com l'òmicron.4. La, molt important. Cal dur la mascareta FFP2 durant tota l'estona, i només treure-se-la en el moment de menjar. És recomanable dur-la posada mentre no mengem, encara que estiguem a la taula.5., ni utilitzar plats compartits. És millor quedar-se en un lloc fix, si pot ser mantenint la distància de seguretat amb la resta de persones, i parlar fluix, per evitar emetre aerosols, que transmeten el virus.6. Per últim, un any més, tocarà. El motiu és, de nou, els aerosols. Cantant, parlant fort... S'emeten aquetes partícules que faciliten el contagi de la covid. Per tant, enguany, sense cantar nadales.

