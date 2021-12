Les farmàcies pràcticament esgoten els tests d'antígens

Leshan disparat la demanda delsa lesi des de fa dies és difícil trobar-ne. Tot i que se'n poden comprar, arriben amb comptagotes als establiments. "La demanda s'ha multiplicat de forma exponencial, això ha fet que tinguéssim moments puntuals de tensió i que sigui complicat trobar tests d'antígens a les farmàcies", ha afirmat a l'ACN el president del. Amb tot, els farmacèutics apunten que aquest problema se solucionarà en les pròximes setmanes i confien que pel diala venda ja estigui normalitzada. Tot i això, demanen a la ciutadania que no comprin més tests dels necessaris i fan una crida a la responsabilitat.Veciana ha explicat que els farmacèutics es va aprovisionar per cobrir "perfectament" la demanada de tests d'antígens per les festes nadalenques, però l'causats per la nova variant han disparat les vendes d'aquestes proves. A tall d'exemple, destaca que ell ha venut tants tests en una setmana com en tres mesos. El farmacèutic ha subratllat que es tracta d'un problema global i ha demanat tranquil·litat a la ciutadania. "Ens consta que avui han arribat algunes unitats de tests a les farmàcies i això s'anirà solucionant", ha assegurat.De fet, el gremi confia que després dela situació estigui normalitzada. "Esperem que es vagi solucionant a poc a poc, algun fabricant molt important a escala nacional ja ens confirmava que podríem començar a rebre'n més de cara a Reis, però dependrà molt de la resposta que pugui donar la distribució i logística com també els fabricants", ha apuntat Veciana.Davant el fet que no poden cobrir tota la demanda, el president del Col·legi de Farmacèutics ha demanat que la gent eviti comprar molts tests d'antígens per tenir-ne per totes les trobades i reunions familiars dels pròxims dies. "Són prioritaris les persones que tenen símptomes, el test és una mesura més per lluitar contra la pandèmia", ha indicat. I en aquest sentit, ha recordat que els antígens no són l'única eina per fer front als contagis i ha insistit que és important, l'ús de la, rentar-se les mans i que es guardi laFinalment, Veciana també ha remarcat la feina "ingent" dels establiments de la demarcació per fer els cribratges a les escoles.

