​Fora els envasos de plàstic per oferir alternatives més sostenibles

Reducció de 1.034 tones de plàstic el 2020

El grupha eliminat les safates de plàstic de les peixateries dels seus supermercats. Han estat substituïdes per, homologats, certificats i de diferents mides per poder servir els productes de peixateria als clients enSegons la companyia, aquesta és unai la millora de l'entorn. Aquesta acció permetrà eliminar més de 5 milions de safates de plàstic l'any.D'altra banda, fa poc també s'ha substituït el film de plàstic dels taulells de carnisseria, xarcuteria i formatgeria peri més respectuós amb el medi ambient.Els nous envasos de les dues seccions garanteixen laque el plàstic per a ús alimentari.Aquests canvis se sumen a d'altres que ja ha implantat la cadena de supermercats fa temps, com la substitució d'envasos i safates de plàstic a la secció de fruita i verdures, i de la secció de carn, o la substitució de bosses de plàstic per bosses 100% compostables. Totes aquestes accions van suposar

