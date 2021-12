Roben els regals de Nadal dels infants vulnerables del Raval de Barcelona

Els nens vulnerables de laEl motiu ha estat queaquest dijous al matí. Segons explica Betevé, s'han endut una trentena de presents que ja tenien embolicats i estaven destinats, amb els noms inclosos, per a tots aquells infants del barri barceloní, un dels més pobres de la capital catalana i amb més nens amb dificultats econòmiques.La fundació intenta aconseguir un altre cop els regals per als més petits a càrrec seu, però admeten fortes dificultats. Tal com explica la televisió pública barcelonina, els infants, però aquest any es poden arribar a quedar sense. "Continuarem lluitant pels infants del Raval. La maldat no ens ha de frenar: trobarem la manera que puguin obrir els seus regals quan toca i que rebin el que esperen",, cap d'administració de la Fundació.Ara per ara,. El problema major és que els lladres no només han robat els regals, sinó que tambéells havien de fer els dies festius. Tambéque havien de servir per dur els més petits i els adolescents a una jornada al Poble Espanyol. No només això: també un televisor, ordinadors portàtils, telefons mòbils...Els fets es van produir de matinada, quan una veïna va alertar la Guàrdia Urbana que uns desconeguts havien entrat a l'edifici de la fundació.ha explicat dolguda Cubides, que ha recordat que l'entitat fa 42 anys que presta ajuda als més petits en exclusió social al Raval de Barcelona.

