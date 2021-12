Jugar-se la vida al canal de la Mànega

Un miler de persones malviuen al campament de Grande-Synthe (França) esperant poder anar al Regne Unit Foto: Sergi Cámara



Una barca es dirigeix cap al Regne Unit en plena nit des de les costes franceses Foto: Sergi Cámara

El negoci darrere de la crisi

L'Honar i la Lailan amb la seva filla Liva al campament de Grande Synthe. Han intentat creuar el Canal dos cops: al primer intent la policia els va trencar la barca i al segon els hi van requisar (França) Foto: Sergi Cámara

Malviure esperant creuar cap al Regne Unit

Imatges del campament de Grande-Synthe (França) Vídeo: Marc Sanye i Sergi Cámara

Policies francesos patrullen de nit per la platja de Wimereux a la recerca de persones que intenten travessar el Canal de la Mànega en barca Foto: Sergi Cámara

30 quilòmetres separen les platges deal nord dede la costa d'. Des d'aquestes dues poblacions franceses es veuen de nit els llums del far vermell dea la costa anglesa, i durant el dia els penya-segats blancs a prop de la ciutat britànica de, que brillen quan els toca el sol.Què hi passa entre aquesta frontera marina entre França i Anglaterra? Doncs concretament més de, que han creuat elen tot aquest any en petites embarcacions. La xifra de l'any anterior havia estat de 8.500, cosa que posa en perspectiva com ha empitjorat la situació migratòria.Només en una setmana del passat setembre van travessar el Canal més de. I a finals d'agost hi va haver un rècord de més de. Per ells, només és una pas més en una àmplia travessia pel món. Algunes van ser rescatades a la Mediterrània i després van travessar elsper dirigir-se cap al nord de França. Altres venen de la ruta dels, patint abusos a les fronteres dei fent un llarg camí.La majoria dels migrants provenen deo el. Països en conflicte on hi ha guerres i persecució política. "Els immigrants veuen des d'aquí Anglaterra, és normal que vulguin anar-hi si aquest és el seu destí final després d'un recorregut tan llarg", comenta un ciutadà de la ciutat francesa de Wimereux.Un policia que patrulla a la matinada la platja d'-també a Wimereux- reconeix la poca capacitat d'operació que tenen: "També som humans, però només som tres agents; només podem avisar-los del perill que suposa". El mateix policia admet entendre l'actitud dels migrants perquè "veuen el seu destí final amb els ulls", en referència aI què hi diu el? La ministra d'Interior del país vol permetre que la Força Fronterera pugui recular les barques de migrants en determinades circumstàncies. La resposta francesa, però, va ser acusar el Regne Unit de "". I és que a principis d'aquest any els britànics es van comprometre pagar més dea França per augmentar el nombre de patrulles costaneres i el control a les zones frontereres.Ara bé, mentrestant, la ministra anglesa ha donat llum verda perquè unas'entreni per forçar les pasteres a fer mitja volta abans que arribin a les costes del sud d'Anglaterra. L'estratègia només es faria servir en "moments puntuals", per a les embarcacions grans i quan es consideri segur fer-ho. França s'hi oposa i el ministre de l'Interior francès,, defensa que "al mar és una prioritat". El conflicte diplomàtic entre els dos estats europeus segueix ben viu.Mentre els països es discuteixen, el negoci darrere de lasegueix en marxa. El modus operandi és el següent: els que organitzen els-al cap i a la fi, traficants-, porten els refugiats endes de Calais fins a la costa francesa, en uns 30 quilòmetres per carretera.Els deixen de nit entre les dunes que hi ha davant de la platja entre Wimereux i Ambletousse. Allà passen la nit amb la figura dels passadors, que són els encarregats de controlar el grup fins que aconsegueixen partir amb l'embarcació. Cada persona paga unsper poder formar part d'aquesta tripulació que marxa cap a Anglaterra.Una de les altres dures realitats són els campaments de migrants. Més de 2.000 persones malviuen en els diferentsque hi ha a, al nord de França, mentre esperen per poder creuar cap al Regne Unit. Algunes persones ho proven amagant-se en camions que creuen el túnel del Canal, altres esperen fer-ho amb una barca inflable.I evidentment, en moltes ocasions acaba en tragèdia. El passat 24 de novembre,en intentar arribar a França. Algunes organitzacions acusen el govern francès de no haver estat prou ràpids en el rescat, perquè quan les persones van alertar que estaven en perill al mig del mar els van dir que. Els anglesos els van dir el mateix però a l'inrevés, que. I així es van perdre gairebé una trentena de vides.Al campament hi malviuen famílies, la majoria procedents del Kurdistan iraquià. Moltes van passar peri relaten els maltractes soferts a les diferents fronteres, com les de. Els nens juguen -entitats com Creu Roja, Metges pel Món o Care4Calais juguen un gran paper- mentre somien poder arribar al Regne Unit juntament amb les seves famílies.Com que no poden arribar-hi legalment, hauran de jugar-se la vida en una barca enmig del mar. Saben que elpot ser terrible. Al, a pocs quilòmetres del campament, hi reposen els cossos d'algunes de les persones que han perdut la vida en l'intent de fer el que ells mateixos volen fer.

