WhatsApp es planteja incorporar el triple «check» blau

continua testant noves funcionalitats. La plataforma propietat de Meta (nou nom de Facebook) podria estar treballant en una nova funcionalitat que s'ha donat a conèixer com el tercer check blau i que se sumaria als dos checks ja existents.Un check blau indica que el missatge ha estat enviat, però el receptor encara no l'ha descarregat. Això passa quan hi ha mala cobertura o quan el dispositiu està apagat. Dos checks grisos indiquen que el missatge ha estat descarregat al dispositiu de l'interlocutor.Per últim, els dos checks blaus informen l'usuari que, a més d'haver estat lliurat, el missatge s'ha llegit, una opció que es pot desactivar a les opcions de privacitat i que evita suspicàcies quan no es pot respondre un missatge al moment.El tercer check blau es mostraria quan el destinatari o el receptor facin un captura de pantalla del missatge. WhatsApp busca així avisar davant possibles riscos cibernètics, alertant de captures de pantalles en les converses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor