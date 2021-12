El Grup Barnils lamenta el repartiment partidista dels càrrecs de la CCMA i el CAC

Les renovacions dels òrgans directius de lahan aixecat una onada de reaccions entre els sectors de la comunicació i de la política. Una de les més rellevants ha estat la del, que com la majoria dels professionals dels mitjans de comunicació i de l'audiovisual, celebren el fet que s'hagi renovat la direcció dels dos òrgans.Tot i això, critiquen que s'hagi feti molt nociva per un instrument bàsic en el funcionament de la nostra democràcia, la normalització de la llengua i la dinamització del sector audiovisual".Ells mateixos, però, es mostren molt crítics amb lad'aquests dos organs a través dels seus nous liderats.i assenyalen directament els partits polítics. "d’aquests membres i es reserven que recaigui en exclusiva sobre el Parlament", sentencien en el comunicat. Consideren que és un sistema que afavoreix la ingerència política en els mitjans públics."Recordem que aquest sistema de nomenament. Per això demanem als partits una reflexió sobre la idoneïtat del marc que han establert.en l’àmbit de la comunicació i que els criteris polítics hagin passat per damunt de l’expertesa", carreguen en l'escrit.Els membres del Grup Barnils, a més de brindar "una oportunitat per escoltar i permetre la participació del sector i els professionals de la casa". "És imprescindible que els nous directors tinguin un projecte clar, coherent amb el del conjunt de la CCMA, que fomentin uns mitjans més independents i que garanteixin la funció de servei públic", finalitzen.

