Una família de Sevilla exhumarà el cadàver d'un nadó al cementiri de Sabadell

Les casualitats són capritxoses i poden portar a troballes inimaginables, com ara, adonar-te de. Això és el que li ha passat a Carmen,, que va viure al barri de Ca n'Oriac a, i que per sortir de dubtes ha aconseguit el permís del cementiri de la capital vallesana perenterrat el 1990.Carmen és aficionada al programa de televisió Ahora Caigo i el 2018, mentre veia l'espai d'entreteniment, va trobard'una de les concursants amb les altres dues filles que té, ha explicat aLídia Angulo, la filla gran -va viure a Sabadell fins a 1990-, en una història que ha avançat el Diario de Sevilla. "Li va fer un salt el cor", ha exclamat.Tal com ha relatat Angulo, la seva mare "es va posar a indagar" i "va lligar caps" que el 1990 va donar a llum un bebè a l'antiga Clínica Nen Jesús de la ciutat, va néixer de forma prematura i als tres mesosamb les restes del. A més, ha afegit que "li van dir que el metge aquell dia no hi era" i ha precisat que en els tres mesos que va estar a la incubadora "no tenia aspecte que estigués malalt".Una afirmació que ha subratllat l'advocat de la família, Fernando Osuna, que hi veui és que, tal com ha dit, "no es pot fer, no es pot entregar un fèretre sense poder veure les restes", cosa que podria incórrer en delictes com, entre d'altres, sostracció de menors, així com de diverses responsabilitats civils. Fonts de l'Hospital Parc Taulí han declinat fer cap posicionament, adduint la normativa de protecció de dades i també per ser un tema en mans d'advocats.Precisament, el lletrat ha dut a terme lesperquè el cementiri de Sabadell dugui a terme, que ha calculat pugui ser, després d'un "tràmit", ja que per fer-ho ha estat necessari fer elon està enterrada la presumpta filla. Fins ara hi figurava el nom del pare, que va traspassar, i ha calgut posar la titularitat a una de les hereves.D'aquesta manera, es podrà dur a termede les restes amb les de la presumpta mare i les filles d'aquesta. La família ha garantit que "anirà fins al final" amb aquesta història.

