La Intersindical veu una «presa de pèl» l'acord de la reforma laboral

Laha qualificat aquest divendres com una "presa de pèl" la proposta dedel govern espanyol, pactada amb els sindicats UGT i CCOO i la patronal CEOE després de nou mesos de negociacions . "Com sempre hem reivindicat des de la seva aprovació, continuem demanant la seva derogació absoluta, no un pedaç, ni una contra-reforma de la reforma", assevera el sindicat independentista.Des de l'organització recorden que l'executiu espanyol s’havia compromès a derogar les reformes laborals de 2010 i de 2012 aprovades pel PSOE i el Partit Popular. A més, lamenten el "vergonyós suport" de CCOO i UGT a la reforma, "quan encara ressonen les paraules de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz al congrés de CCOO" en què afirmava que derogaria la reforma laboral."Exigim que es compleixi l'acord del PSOE i Unides Podem en arribar el Govern de derogar la reforma laboral i que no s’aprovi aquesta farsa que parteix del xantatge de la patronal i rep el suport, una vegada més, d’un sindicalisme de CCOO i UGT que no defensa els interessos de les majories treballadores sinó el seu statu quo", assegura la Intersindical.El text que han acordat els sindicats majoritaris, la patronal i el govern espanyol permetrà, segons l'organització, que "se segueixi desmantellant el teixit industrial del país amb acomiadaments col·lectius sense autorització administrativa i tot el que es decideixi des de Madrid per mitjà de la negociació col·lectiva estatal seguirà prevalent per sobre de tot allò que vulguem decidir des dels Països Catalans". És per això que consideren la reforma "propatronal i centralista".

