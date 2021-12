L'última oportunitat per salvar Cal Macià

La masia, en una situació límit

Casa pairal de Francesc Macià

Pla general de la casa de Vallmanya on estiuejava Francesc Macià, actualment deteriorada per la manca de manteniment Foto: ACN

La residència pairal del president Francesc Macià a(Segrià), coneguda com Casa Vallmanya, podria ressuscitar . Recuperar-se de l’estat ruïnós en què es troba i que ha estat denunciat per la plataforma "", que des de fa anys insta les institucions a mobilitzar una partida de diners per impulsar una restauració d'una propietat amb valor històric. Abans d’aquesta acció, però, cal que s’arribi a un acord amb els propietaris de la finca per comprar-la, el principal escull que endarrereix tot el procés de recuperació de la casa i que ha generat tensions polítiques al municipi.En el 88è aniversari de la mort de Francesc Macià, membres de la plataformahan tornat a la seva masia familiar per reclamar un acord entre les tres administracions implicades. "seure, negociar i acordar un futur per aquest espai de memòria nacional", exigeixen.Durant la legislatura passada, l'equip de govern municipal d'ERC va començar a tramitar la compra de la masia amb un pacte amb el propietari per un valor d'aproximat de 120.000 euros a pagar durant quatre anys. Amb el canvi de govern, aquest acord no es va tirar endavant atès que l'actual executiu municipal, de Junts, al·lega manca de liquiditat per afrontar aquesta despesa. En aquest sentit, l'ajuntament ha demanat la creació d'un conveni i un compromís econòmic a les institucions, unes peticions que han estat atestes ara per lai elLes dues institucions han comunicat a l'Ajuntament d'Alcarràs la seva disponibilitat a signar un acord entre les tres administracions per encarar urgentment les primeres obres dei consolidació de la masia. Es pretén fer un conveni que en dos anys suposaria l'aportació deeuros a parts iguals i la compra de la finca per convertir-la en propietat pública. Una llum al final del túnel. En aquest sentit, la plataforma creu que la proposta de les institucions és una "finestra d'oportunitat", la darrera abans d'una ruïna que es preveu propera si no s'actua en els pròxims mesos.Cal Macià presenta un greu estat de deteriorament, amb una part de la teulada ensorrada i una estructura molt debilitada. Les imatges de l’interior que la casa que va avançar palesen la necessitat d’una intervenció urgent com reclama el col·lectiu.Consultats per aquest diari, membres de "Salvem Cal Macià" alerten que la casa està en una "" de degradació que la fa molt vulnerable als rigors de l’hivern: "Si en els propers mesos es registren temporals o nevades, és probable que la masia no resisteixi", explica, un dels portaveus de la plataforma.En aquest sentit la plataforma, que aquest dissabte es torna a mobilitzar coincidint amb l'aniversari de la seva mort l'any 1933 quan encara era president de la Generalitat, veu amb bons ulls la proposta institucional, i insten a dur-la a terme hi hagi o no un acord amb el consistori. "Si l’ajuntament no s’avé ara a aquest acord, que és el que demanava, la recuperació de la masia s’ha de fer igualment sense la concurrència municipal, perquè si es continua allargant en el temps ja no caldrà cap actuació perquè la casa caurà", diu Dalmau.La casa de Vallmanya va pertànyer a la família d', muller de Francesc Macià, que era de les Borges Blanques. Després de la mort l'any 1897 del pare d'Eugènia, l'arquitecte lleidatà, el matrimoni comença a passar molts estius a la casa pairal, estades que s'allarguen fins la mort de Macià el dia de Nadal de l'any 1933, encara que queden interrompudes pels anys d'exili del polític.La casa es converteix en un espai on Macià hi va a desconnectar de la vida com a militar i, posteriorment, com a polític. Era un "retir espiritual". Amb l'esclat de la Guerra Civil però, la família de l'expresident marxa a l'exili i no és fins als anys cinquanta que la seva filla Maria torna a Vallmanya amb la voluntat de recuperar la propietat familiar. Es troba, però, que l'Institut Nacional de Colonització fragmenta la finca, que passa d'ocupar unes 3500 hectàrees a aquedar-se amb unes 400.Finalment, els nets venen la propietat, que va canviant de mans fins a l'actual propietari, un

