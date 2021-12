Llum verda a les cavalcades de Reis: com seran aquest any?

Així seran les cavalcades de Reis del 2022 a Catalunya

a tot Catalunya després de les reclamacions de la majoria d'ajuntaments del país, que es mantenien amb la incertesa de si se celebrarien o no. No hi haurà excepcions per a cap municipi ni ciutat.L'executiu català, a través del Departament de Cultura, ha confirmat doncs aquest matí queque s'han imposat aquesta setmana per frenar els contagis de coronavirus, que avui ja han trencat la barrera dels 15.000 casos nous en només vint-i-quatre hores.Des de la Generalitat han demanat seguir les recomanacions sanitàries imposades per Salut, a més de recomanar certs elements als consistoris de tot el país.ha publicat al seu web un text en el qualque poden sorgir de les noves restriccions aprovades pel Govern.El departament també ha establert les recomanacions per a altres àmbits, com els espectacles estàtics, entre altres indicacions, es recomana establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per tal d’evitar aglomeracions i es poden establir franges horàries d’accés.Sí, no hi ha cap mena d'excepció. Fins i tot l'Ajuntament de Barcelona "farà tot el possible" per celebrar l'esdeveniment mític del vespre de 5 de gener. La mateixa alcaldessa,, demanava un marc normatiu al Govern per assegurar la cavalcada.Cultura demana que s'evitin els carrers estrets i les aglomeracions. Per a tots els participants i organitzadors serà obligatòria la mascareta. El Departament de Cultura també assenyala que poden distingir-se dues modalitats de festes dels reis. Per una banda, estàtics amb l’escenificació de quadres i representacions en un lloc i espai delimitat o bé en moviment, en forma de desfilada itinerant per un recorregut delimitat.Com marquen les restriccions actuals imposades pel govern espanyol, tothom haurà de dur mascareta obligatòria en exteriors. Des de la Generalitat recomanen aquesta prevenció per a les aglomeracions, intentant evitar carrers plens de gent amb molt poca distància entre persones.Sí, el toc de queda es mantindrà, com marquen les restriccions del Govern, aquella nit del 5 de gener. A partir de la 1 de la matinada, ja en ple dia de reis 6 de gener, no es podrà circular pel carrer. Aquí podeu consultar totes les restriccions imposades per la Generalitat per aquests dies de Nadal. Tambét que permet saltar-se el confinament nocturn.​​​

