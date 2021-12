Com distingir si un torró és de qualitat

El torró, un dolç que ve del món àrab

De torrons n'hi ha de molts tipus i varietats, però fonamentalment es divideixen en dos;Tots ells entren dins la categoria de postres nadalenques, però les diferències poden arribar a ser tan grans que situar-los al mateix nivell suposaria fins i tot un ofensa, sobretot per als qui tenen un paladar refinat en la qüestió del dolç., això per començar. El producte sortit dels obradors de les pastisseries sempre li demanarà al client que es rasqui més la butxaca que no pas si va a omplir la bossa de vianda al supermercat. L'explicació és lògica:un dels pastissers de referència de Catalunya i propietari de Cal Graells de Balaguer assegura que la clau de l'èxit del torró pivota sobrei, també, en, com menys millor: "A la pastisseria fem els torrons a demanda i això garanteix que el producte serà menjat poques hores després d'haver-se fet", diu, i explica que les tauletes que surten dels obradors no poden ser guardades de la mateixa manera que els que es venen a les grans superfícies, que poden ser envasats al buit i que tenen conservants.La matèria primera és més cara i requereix que es mengi amb una relativa rapidesa, però hi ha la garantia que seran bons, i això es paga. "però això ja indica que els productes que s'han fet servir per fabricar-los son de baixa qualitat, perquè sinó no hi hauria beneficis", apunta el mestre balaguerí, que destaca que al seu establiment es compraper fer el massapà que servirà de base del torró."Molts torrons de supermercat porten. Aquests ingredients deixen anar menys olis i de pitjor qualitat, i per tant la peça final és diferent", diu Graells.. El valor del cacau és crucial per considerar un producte de primera classe o del munt que es pot comprar a baix preu i que serveix per omplir safates i superar el tràmit del Nadal. Els preus als supermercats poden baixar fins als dos o tres euros la tauleta mentre que a les pastisseries se'n troben de 12 o 13 fins als 19 o 20 cada unitat.L'origen del torró no és del tot clar, per bé que es creu que és. A la península ibèrica hi havia molta tirada d'aquest dolç al sud del País Valencià, però també al sud de França i, a través d'Itàlia, a l'Amèrica Llatina. La seva recepta ja apareix al medieval Llibre del Coch del mestre Robert.Potser el nogat occità i el torrone o torró italià van néixer també directament dels àrabs, o no se sap si per influència del torró català, que ja existia a l'edat mitjana i que en aquell moment, i en concret al segle XV,

