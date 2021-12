Refredat o òmicron? Els símptomes de la nova variant de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Las'escampa per Catalunya, amb 15.000 contagis en les últimes 24 hores , i malgrat que podria ser més lleu, especialment entre els vacunats , com que és més contagiosa està col·lapsant els centres de salut. Pels centres sanitaris passen pacients que tenenque podrien ser de, però també d'altres infeccions respiratòries pròpies de l'hivern, com els refredats comuns.Encara és aviat per conèixer bé la nova variant del coronavirus, però ja s'ha detectat que la pèrdua de l'olfacte i el gust no és una característica habitual amb òmicron. Així es va detectar en el cas delel 26 de novembre en què 111 persones vacunades i amb un test d'antígens negatiu van tenir contacte amb un positiu acabat d'arribar de Sud-àfrica. El 74% es van encomanar, i només el 12% d'aquests va perdre l'olfacte., mucositat isón els símptomes principals de la nova variant, sempre segons aquest cas. En general, el quadre dels contagiats amb òmicron és similar al d'un refredat, segons expliquen des de la Societat Espanyola d'Atenció Primària en declaracions recollides pel diari El País.lleu completen el quadre de simptomatologia, segons els experts consultats pel rotatiu, que destaquen que cal fer-se tests per evitar contagiar l'entorn.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor