La filla de Buenafuente i Sílvia Abril emociona en l'últim programa de «Late Motiv»

Buenafuente tiene aún mucho futuro. Joana Buenafuente al menos.



Sí, esto ya es historia de la televisión. pic.twitter.com/QRhIF96HMt — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) December 23, 2021

el programa estrella d', ha tancat per sempre la paradeta després de gairebé 1.000 programes. Un seguit de sorpreses han acaparat l'últim show del presentador català a Movistar: des del president del govern espanyol,, fins a la participació de la majoria dels seus col·laboradors estrella al llarg de tots aquests anys. El que no s'esperava, però, és una de les majors sorpreses que li han ocorregut en tota la seva carrera a la televisió.En un moment de sorpresa, la seva filla, ha aparegut corrents dins de l'estudi, un dels mítics personatges de la seva mare,. El presentador, visiblement emocionat, ha conversat amb la seva filla durant uns minuts "en nom de la seva mare, perquè. En un moment de l'entrevista, ha aparegut Sílvia Abril en videotrucada per compartir un moment en família."En quin moment vas decidir que ens retirarien la custòdia de la nostra filla?", ha preguntatEl còmic ha volgut agrair a totes dues la seva estima, la seva companyia i el seu suport al llarg de tota la seva etapa com a presentador a Movistar. "Us estimo moltíssim", ha dit, visiblement emocionat.

