Pedro Sánchez sorprèn Buenafuente en l'últim programa de «Late Motiv»

El último programa de Late Motiv, asunto de Estado.



(Wait for it). pic.twitter.com/ors6CL8t4q — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) December 23, 2021

Entre llàgrimesva acomiadar ahir el programa Late Motiv després de sis anys en antena a. El presentador català va tancar una etapa al capdavant d'un dels seus late night show més exitosos i amb més duració de la seva carrera. Rodejat dels seus millors col·laboradors del programa en aquests últims anys (des de), Buenafuente va protagonitzar un últim programa carregat de sorpreses i de moments que rememoren els sis anys en el programa, amb gairebé 1.000 edicions a l'esquena. Joan Manuel Serrat va ser l'últim convidat, però Buenafuente va rebre una altra gran sorpresa.que no s'esperava. Després de centenars de programes on Buenafuente ha fet acudits sobre el líder socialista, Sánchez va voler "tornar-li" entre somriures i rialles. Feta la broma, el president espanyol va voler agrair la tasca del presentador català al capdavant de Late Motiv per "haver acompanyat tanta gent a l'hora d'anar a dormir amb un somriure".ha fet broma Sánchez a Buenafuente, que realment no s'esperava la trucada del president del govern espanyol. Emocionat, el còmic de Reus ha gaudit d'un programa carregat de sorpreses, on també s'ha fet memòria de la majoria dels esdeveniments més importants, divertits o sorprenents que han passat a Late Motiv en les seves cinc temporades.​​​

