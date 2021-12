Junqueras veu el «no» de la CUP als pressupostos com una demostració de la desconfiança amb el Govern

El president d'Esquerra Republicana de Catalunya,haque ladel Govern, tot i el pacte d'investidura que mantenen amb ells i que inclou que el president de la Generalitat,, se sotmeti a unaen dos anys.Junqueras, en una entrevista amb Europa Press, i preguntat per si segueix en peu el compromís que Aragonès se sotmeti a la qüestió de confiança a mitja legislatura, hi ha ironitzat: "".El dirigent republicà ha defensat que, "al marge de si sempre ho posen fàcil o no" altres formacions,, entre els quals ha mencionat a Junts, la CUP i els comuns. "És veritat que per al país seria millor que tots fessin el mateix esforç que fem nosaltres, que no deixarem de fer-lo, però", ha reclamat.Junqueras haque, segons ell, els, una qüestió que considera "legítima" i ha subratllat que respecta les decisions dels anticapitalistes. L'aposta dels republicans passa per una "via àmplia" que inclou a Junts, la CUP i els comuns, i Junqueras ha insistit que, més enllà del rebuig dels cupaires als pressupostos, des d'ERCEl president d'ERC també ha lamentat quehagielamb elsque ha permés que els pressupostos elaborats pel conselleres puguessin aprovar.que els de Puigdemontund'Economia nomenat per ells mateixos. "Les contradiccions internes d'altres formacions ens correspon respectar-les, però seria bo per al país que superessin aquestes contradiccions i ens poséssim a treballar al servei de la gent", ha sostingut Junqueras.

