Encasten un cotxe i roben material d'una botiga tecnològica de Sants

Un grup organitzat hade Barcelona aquesta matinada, quan ja estava en vigor el toc de queda a la capital catalana. Els lladres han fet xocar el vehicle a l'aparador iLa fugida s'ha fet amb un altre cotxe i, tot i que una patrulla dels Mossos d'Esquadra els ha perseguit,Segons informa el Tot Barcelona, els lladres no estan identificats i el propietari del local formalitzarà la denúncia durant aquest divendres.La policia científica està al càrrec de la investigació i busca proves que puguin conduir-los als autors dels fets. S'han fet fotografies al lloc afectat i s'han pres mostres d'objectes per poder identificar els lladres. Per ara, la policia no sap si el vehicle que s'ha encastat a l'establiment és robat.

