El Col·legi d'Advocats de Barcelona dona suport a la sentència del 25% de castellà

Com a advocat i exdegà del Col·legi d’Advocats de Barcelona em sento profundament avergonyit pel comunicat de la Secció de Dret Constitucional de @comunicacioicab que, entre d’altres coses, no respecta la presumpció d’innocència.



Espero un comunicat de rebuig de la Junta Govern pic.twitter.com/KZSeIX7ZhP — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) December 23, 2021

El(ICAB) ha decidit donar suport a la sentència del(TJSC) en el cas dela les aules de les escoles catalanes. La secció de Dret Constitucional de l'ICAB ha emès un comunicat en què també critica l'actitud d'"extrema gravetat" delper negar-se a donar compliment a la decisió del tribunal.En concret, el Col·legi critica que el president de la, i el conseller d'educació,, no només s'hagin "negat" a donar compliment a la sentència, sinó que a més s'hagin posicionat a favor de la direcció de l'escola de. A la vegada, també denuncien que els dos membres de l'executiu català "no hagin mencionat" que a les xarxes socials s'hagi demanat "aïllar el nen" de classe o "tirar-li pedres a casa seva".L'ICAB conclou el comunicat mostrant la seva "més profunda" preocupació per la "gravetat dels fets", que segons explica, atempten contra l'estat de dret, però també contra la protecció integral dels menors contra lai lasecundària.El posicionament rotund del Col·legi de l'Advocacia en favor de la sentència i contra l'actuació del Govern no ha quedat exempt de polèmica. Precisament l'advocat, actual diputat de Junts, i exdegà de l'ICAB,, ha afirmat sentir-se "profundament" pel comunicat i demana que la junta de govern demostri el "" davant la decisió de la secció de Dret Constitucional.

