Detingut un eslovè per vacunar-se set vegades a canvi de diners

Altres notícies que et poden interessar

Un home eslovè ha estat detingut per haver rebut fins a set dosis de la vacuna contra la Covid. Almenys quatre persones haurien pagat diners a un home en una situació econòmica molt complicada perquè es vacunés fent-se passar per ells. Es tractaria de persones no vacunades que volien obtenir el passaport Covid sense rebre el vaccí.Segons explica el portaveu de la policia eslovena, les quatre persones s'haurien aprofitat de la "difícil situació" de l'home detingut. Aquests quatre individus, de fet, ja han estat localitzats i denunciats, mentre que el detingut va ser enxampat quan es disposava a rebre la vuitena dosi. La falsificació de documents a Eslovènia pot comportar penes de fins a tres anys de presó.Les autoritats sanitàries del país no han informat sobre possibles conseqüències d'haver rebut tantes dosis de la vacuna. El cas, de fet, no és només una anècdota i ja fa uns mesos que Eslovènia intenta combatre els casos de persones pobres que es vacunen amb identitats falses a canvi de diners.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor