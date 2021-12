Miquel Salazar, a proposta del PSC, presidirà la Sindicatura de Comptes

Nou pas en la renovació dels òrgans institucionals amb els mandats caducats a Catalunya., que ja forma part de laa proposta del, presidirà la institució en virtut de l'acord segellat entre els socialistes,. Es tracta de la segona part de l'entesa feta pública ahir i que desbloquejava la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), la Sindicatura de Greuges i l'Agència Catalana de Protecció de Dades.Al costat de Salazar hi haurà sis membres més. Llum Rodríguez també està proposada pel PSC, i no és un nom desconegut per qui hagi escrutat els nomenaments relacionats amb la renovació del, on s'hi dirimeixen causes que afecten dirigents independentistes. En concret, Rodríguez va ser proposada com a membre d'aquest organisme també pels socialistes, però va ser rebutjada per incompatibilitat, perquè era responsable de finances i tributs de laJunts ha proposat tres membres per formar part de la Sindicatura: Maria Àngels Cabasés -que era d'ERC, va fundar la Crida Nacional per la República i després va fer el pas a Junts-, el diputat Ferran Roquer i Manel Rodríguez. En el cas d'ERC, les propostes són Josep Viñas i Anna Tarrach, que ara és alt càrrec a Economia.[noticiadiari2/228542[/noticiadiari]A les novetats sobre la Sindicatura de Comptes s'hi suma la incorporació de sis membres nous al(CGE), dos per cada partit integrant de l'acord. El PSC ha proposat Eduard Roig i Laura Díez-Bueso; ERC ha plantejat els noms de Mercè Barceló i Enoch Albertí; i Junts hi ha situat Montse Rosell i Francesc Esteve, que havia estat el director del gabinet jurídic de la Generalitat. Segons fonts consultades per, el nou president del CGE serà el jurista Joan Vintró, que ja en forma part. La majoria dels consellers actuals deixaran el càrrec.L'anunci d'aquest dijous és la continuació dels nomenaments fets públics dimecres a la tarda.es convertirà en la nova presidenta de la CCMA a proposta d'ERC;dirigirà el CAC a proposta de Junts;es convertirà en la nova Síndica de Greuges; i, exconsellera de Junts, serà la presidenta de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Tots els tràmits per conèixer l'adequació dels escollits per als càrrecs es farà a partir del gener del 2022. En els propers dies es farà pública la composició de la, que també s'ha de renovar per majoria qualificada.

