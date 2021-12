Mor als 87 anys l'escriptora Joan Didion

L'escriptora, popular pels seus informes sobre lade la dècada dels seixanta, que la van consolidar com a exponent del, ha mort als 87 anys a conseqüència del. Didion, guanyadora del National Award, va saltar a la fama amb una sèrie d'articles a la revista Life i The Saturday Evening Post que exploraven la vida nord-americana deGraduada per la, li va ser concedit el doctorat honoris causa en lletres per les universitats de Harvard i Yale. Califòrnia, el seu estat natal, li va proporcionar el material més ric per a les seves obres. "Crèiem en nous començaments i crèiem en la bona sort", va escriure a(2003), un retrat psicològic de l'estat.Va començar treballant a la revista Vogue, on va ser editora i crítica de cinema, i ha estat col·laboradora habitual de. Al costat del seu marit, John Gregory Dunne, va escriure també guions cinematogràfics, entre els quals hi ha Segons vingui el joc, portada al cinema per Frank Perry i protagonitzada per un joveVa ser autora de les novel·les. També ha escrit diversos llibres d'autoficció, com Where I Was From, Blue Nights i l'aclamada L'any del pensament màgic, que va ser guanyadora del National Book Award i finalista del Premi Pulitzer i del National Book Critics Circle Award. També ha publicat diversos llibres d'assaig sobre la cultura i la política nord-americanes.

