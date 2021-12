Puigdemont denuncia vulneracions de drets pel no del TC a recusar diversos magistrats polèmics

L'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí han presentat aquest dijous un recurs de súplica al Tribunal Constitucional (TC) perquè reconsideri la decisió que va prendre la setmana passada de rebutjar les recusacions de diversos líders independentistes contra alguns dels nous magistrats de l'alt tribunal. Puigdemont, Comín i Ponsatí, que tenen diverses carpetes obertes al TC pendents de resoldre, consideren que la resolució vulnera el dret a la tutela judicial efectiva a una resolució motivada i fonamentada en dret, a un tribunal imparcial i a la igualtat en l'aplicació de la llei.El recurs, de 36 pàgines, assenyala que el veredicte del TC, que dona resposta a trenta-tres incidents de recusació alhora, suposa una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva perquè no entra a valorar específicament cada una de les recusacions i els seus arguments. "Es pot recórrer a formes genèriques de desestimació, però això seguirà vulnerant el dret al jutge imparcial", diu l'escrit, presentat per l'advocat Gonzalo Boye, que denuncia que la llei del TC no permet actuar com ho ha fet l'alt tribunal, desestimant de manera general un seguit de recusacions, en alguns casos sense donar resposta als arguments plantejats per les parts.La defensa també denuncia vulneració del dret a una resolució judicial motivada i fonamentada en dret. La interlocutòria del TC "no es pronuncia sobre qüestions crucials al·legades per les parts i en desvirtua d'altres fins a vorejar l'absurd", diu Boye. El recurs reitera també diversos motius pels quals és necessari apartar Espejel i Arnaldo de les causes sobre l'1-O -tots dos s'han pronunciat obertament contraris a l'independentisme o tenen vincles estrets amb partits o organitzacions espanyolistes- i insisteix que el TC no ha donat arguments per justificar que no es pugui acceptar la recusació presentada per la defensa.Puigdemont, Comín i Ponsatí també denuncien vulneracions del dret a un tribunal independent i imparcial i assenyalen que diversos magistrats no haurien de poder decidir sobre les recusacions, perquè també estan "contaminats" i no són imparcials. Els magisrtats Antonio Narváez i Cándido Conde-Pumpido es van haver d'apartar de les causes del procés, però han participat a l'hora de decidir sobre qüestions "de les quals se'ls havia apartats definitivament" per manca d'imparcialitat. "Això no té precedents", ressalta Boye.

