Descarrega aquí el document necessari per saltar-te el toc de queda

Les excepcions

Després de l'autorització del, aquest mateix dijous a la nit entraran en vigor les noves mesures demanades pel Govern amb l'objectiu de frenar la sisena onada de la Covid-19 a Catalunya, agreujada per l'arribada de laLa més destacada és el retorn deld'una a sis en els municipis de més de 10.000 habitants i la incidència alta.En total, la mesura afecta 125 municipis . Per atendre les necessitats de la gent que es pugui haver de desplaçar entre la una i les sis de la matinada, Protecció Civil ha publicat un certificat d'autoresponsabilitat per mostrar-lo a la policia, si cal, i acreditar així l'autorització per saltar-se el confinament nocturn. El pots descarregar clicant aquí. assistència veterinària d’urgència i necessitat urgent d’anar a la farmàcia, sempre que sigui la més propera al domicili.i altres desplaçaments necessaris per motius laborals. També s’inclouen els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per fer serveis essencials, sanitaris i socials.per motius inajornables (s'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent.en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents).Actuacions urgents davant d'durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.o altra situació de necessitat justificada.després d'haver fet alguna de les activitats permeses (restauració, cultura, esport, etc.).​​​

