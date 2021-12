El TSJC fixa el 25% de castellà en un curs d'una escola de Cubelles

El(TSJC) ha establert unde l'ensenyament enen un curs de l'escola(Garraf). El tribunal estima parcialment el recurs presentat per una família. El tribunal anul·la també elvigent "atès que no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial conjuntament amb el".En la sentència, reconeix el dret de l'escolar a rebre, durant l'i en els grups de què formi part, un ensenyament que inclogui el castellà com a llengua vehicular en proporció raonable, que queda fixada en el 25%. La decisió és similar a la seguida pel tribunal en ocasions anteriors, la darrera aLa família va fer la reclamació judicial després que eldesestimés en primer terme la petició, el novembre del 2019. En la demanda judicial, presentada el 14 de juliol d'aquest any, reclamava que es declarés el dret del seu fill a ser escolaritzat en català i castellà en proporció equivalent.Afegia que en cas que l'administració acredités lesen favor del català, que s'establís una proporció diferent i amb una presència mínima del castellà del 25%. També demanava la nul·litat delposant com a exemple la decisió en un centre deLa secció cinquena de larecorda que la sala ja s'ha pronunciat anteriorment per demandes similars i resol, com en aquestes anteriors ocasions, estimant parcialment el recurs. Així, s'haurà d'impartir en castellà, a més de la matèria lingüística corresponent al seu aprenentatge, com a mínim una altrano lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga.

