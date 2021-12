Un regal d'amic invisible posa en perill el pacte de govern a Vinaròs

El regal de l'entre els integrants del govern municipal de(Baix Maestrat) ha posat en risc el pacte de govern. El regidor socialista José Chaler va regalar a Anna Fibla, la portaveu de Totes i tots som Vinaròs -vinculada a Podem- una caixa amb ulls, vísceres i un cap de xai amb verdures podrides.La regidora ha convocat una roda de premsa per denunciar aquesta situació, que assegura que ve de lluny, segons la SER. A més, ha demanat a l'alcalde de la localitat,, també socialista, que cessi el seu company o abandonaran l'equip de govern."Imaginava que serien taronges, perquè soc la regidora d'agricultura i pesca", ha relatat la regidora, que ha explicat que dins de la caixa hi havia una carmanyola "amb 15 o 16 ulls de xai, un cap de xai i vísceres i verdures podrides".Quan va rebre l'estrany regal, hi havia la resta de la corporació i fins i tot l'alcalde reia, segons relata. "Em vaig sentir atacada i no li ho desitjo a ningú. (...) Sento que ataca la meva dignitat i la dels nostres votants", ha conclòs.

