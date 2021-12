Barcelona mantindrà les terrasses a les calçades

Els arguments en contra de l'oposició

El regidor republicà Jordi Coronas ha justificat el vot contrari perquè el grup considera que la proposta de modificació s'ha fet sense els nivells de participació "exigibles" a la modificació de qualsevol ordenança. Segons Coronas el canvi suposa un "gir de 180 graus" en el discurs de BComú sobre els usos de l'espai públic.



"No compartim en absolut la decisió", ha dit el regidor, que ha compartit posicionaments expressats prèviament per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). "Avui aprovem 1.400 terrasses més i cap guany per a la ciutadania, un error majúscul que caldrà esmenar", ha conclòs Coronas.



La resta de grups de l'oposició que s'han abstingut han coincidit que la modificació de l'ordenança es podria millorar i han qüestionat el perjudici que suposa per als veïns perdre places d'aparcament o zones de càrrega i descàrrega, si bé han reconegut que la mesura dona aire al sector de la restauració.



Segons dades municipals, de forma excepcional s'han atorgat durant la pandèmia un conjunt de 3.618 ampliacions de terrassa de bars i restaurants, de les quals 1.483 són en calçada i 2.135 són en vorera.



La modificació de l'ordenança estableix que en el cas de terrassa en calçada, els locals hauran d'utilitzar obligatòriament plataforma i uns dissenys homologats pel consistori i així es deixaran enrere els blocs de formigó, molt criticats pels grups municipals. El regidor republicàha justificat el vot contrari perquè el grup considera que la proposta de modificació s'ha fet sense els nivells de participació "exigibles" a la modificació de qualsevol ordenança. Segons Coronas el canvi suposa un "gir de 180 graus" en el discurs de BComú sobre els usos de l'espai públic., ha dit el regidor, que ha compartit posicionaments expressats prèviament per la. "Avui aprovem 1.400 terrasses més i cap guany per a la ciutadania, un error majúscul que caldrà esmenar", ha conclòs Coronas.La resta de grups de l'oposició que s'han abstinguti han qüestionat el perjudici que suposa per als veïns perdre places d'aparcament o zones de càrrega i descàrrega, si bé han reconegut que la mesura dona aire al sector de la restauració.Segons dades municipals,de terrassa de bars i restaurants, de les quals 1.483 són en calçada i 2.135 són en vorera.La modificació de l'ordenança estableix que en el cas de terrassa en calçada, els locals hauran d'utilitzar obligatòriament plataforma i uns dissenys homologats pel consistori i així es deixaran enrere els blocs de formigó, molt criticats pels grups municipals.

Altres notícies que et poden interessar

a ha aprovat aquest dijous que es modifiqui l'ordenança de terrasses vigent per consolidar les ampliacions provisionals fetes en calçada des de l'inici de la pandèmia. La modificació s'ha aprovat amb els vots favorables del govern,La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, ha indicat que el canvi permetrà consolidar l'espai en calçada guanyat per les terrasses de bars i restaurants que els ha ajudat a no abaixar la persiana. També ha destacat que la regulació donarà seguretat jurídica i facilitarà tirar endavant a. Sanz ha remarcat, a més, que es podran denegar consolidacions de llicències en àrees d'especial saturació d'establiments i ha citat com a exemple el cas del carrer Enric Granados.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor