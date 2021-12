Les dades que et calen per parar els peus al «cunyat» a l'àpat de Nadal

"Hi ha gent vacunada que mor de coronavirus"

"L'Ayuso sí que ho ha fet bé, a Madrid"

"Els de Podem ens volen prohibir la carn i els dolços. Què vindrà després?"

"A TV3 només hi apareixen independentistes / TV3 s'espanyolitza cada dia més"

"No passa res si canvies al castellà, total és per fer-nos entendre"

"Que es presentin plegats, que així podran guanyar! O potser no pensen igual?"

"Al final caldrà firmar un contracte abans d'enrotllar-te amb una dona"

"Volen expulsar el cotxe de Barcelona!"

Ja són aquí els. Amb ventilació, distància, mascaretes quan no es mengi i, a causa de les restriccions i la situació sanitària,. Alguns que han vingut, però, tampoc hauria passat res si s'haguessin quedat a casa. Es tracta del clàssic familiar més o menys llunyà que, des del primer glop de vi, t'intenta alliçonar sobre totes lesi, si s'hi posa i ja amb alguna copa més al cos, fins i tot de l'actualitat d'aquella illa remota i perduda al mig de l'Oceania que abans de venir ha descobert tot jugant al Google Maps. També et qüestionarà aspectes de la matèria de què ets expert i encara et corregirà la tesi del post doctorat on has obtingut un cum laude, si li ho suggereixes.Parla amb seguretat, mira per damunt de l'espatlla i recita amb força dosis d'inventiva i aportació pròpia alguna idea que va retenir en llegir vagament un article de la Muy Interesante a la sala d'espera del dentista. És el conegut com a(és un títol, no necessàriament es tracta de la parella del germà o germana) i tots en coneixem algun. Aquest any farà veure que ha llegit tots els, a banda de treure a passejar idees polèmiques que, malgrat creure-les personals i elaborades, comparteix amb molts altres homes amb tanta testosterona com amor pel futbol i les curses de cotxes. Aquí t'oferim, però som conscients que no podem garantir que siguin més poderoses que els seus prejudicis.- Sí, és clar, i també hi ha conductors que circulen amb el cinturó de seguretat posat i moren d'accident de trànsit, parelles que copulen amb preservatiu i es queden embarassades, i estudiants que l'any passat van aprovar català a batxillerat i aquests dies estan planificant què faran per Nitvella. Això no vol dir que el cinturó de seguretat, el preservatiu o les classes de català siguin inútils, ja queEl que cal mirar és si tens més opcions que t'ocorri un fet si has pres una decisió o una altra. I les dades evidencien que el risc de morir en accident de trànsit és major si no et poses el cinturó de seguretat, tens menys opcions d'embaràs si uses caputxa i probablement parlaràs millor el català si te l'ensenyen a classe i l'estudies. I clarament tens menys opcions de contagi i, en especial, d'si estàs vacunat de Covid. Les evidències són molt contundents . La vacuna ofereix molta més protecció enfront de la malaltia, però tampoc no és l'- Efectivament, però només si l'objectiu és resoldre el problema del dèficit de la guardiola de les pensions. D'altra banda, tan sols ho pots afirmar si ets un jugador pijo i en hores baixes del Barça amb ganes de fer-te perdonar la catalanitat i diversificar negocis a Madrid. Només l'any 2020, fins a 19.357 persones van morir a la comunitat d'Ayuso a causa de la Covid, segons les dades definitives,de l'Estat i un 22% més que a Catalunya, malgrat que aquí viu quasi un milió de persones més.Segons el Comitè Europeu de les Regions, Madrid va serl'any passat, a causa de l'escassetat de restriccions, i malgrat això, el seuencara és ara 12,7 punts superior al de l'¡nici de la pandèmia, un augment que triplica de llarg l'increment de desocupats patit a Catalunya. Fins i tot el seuha caigut més que a Catalunya, on es va optar per imposar restriccions i, a la vegada, oferir les majors ajudes de tot l'Estat als sectors afectats . Si lasignifica llibertat per morir i anar a l'atur, doncs sí, és la terra de la llibertat.- Doncs segurament vindrà una millora en els resultats de les properes analítiques de sang i notaràs que la salut t'ho agreix. Però vaja, per ara no has de patir perquè et passi això que consideraries tan greu. Ja sabem que et vas escandalitzar quan et van limitar lesa prendre abans de conduir o quan et van prohibirmentre et prenies el cigaló de conyac (sí, exacte, és el carajillo de conyac) a dins del bar, però tampoc no estem en aquest nivell. De fet, el Ministeri de Consum tan sols va fer un vídeoi promou una llei perdirigits a nens sobre aliments no saludables.Si això ho consideres una prohibició, segurament tens el llindar desajustat i et pots rebolcar en el populisme deconforme. Però intenta no abusar-ne (amb excepció de les festes de Nadal, si vols), ja que cada espanyol menja de mitjana un quilo de carn a la setmana, quan la recomanació de l'OMS es moure's entre els 200 i 500 grams per cuidar la salut , i especialment un excés de carn vermella pot facilitar que pateixis. L'única bona notícia seria que, si aquest se t'endugués, no hauries de patir els estralls del canvi climàtic. Un 14,5% d'emissions que el causen, per cert, provenen de la ramaderia. A banda, el 40% de nens de l'Estat d'entre 3 i 8 anys pateix, així que treure'ls algunes llepolies (sí, exacte, xuxes) tampoc no aniria malament.- TV3 és una de les fonts de crítiques clàssiques de les diverses trinxeres. A uns els agradaria que fos una mena deamb alguns programes mig en català (Dones i barons estaria bé?) i el mapa del temps del Principat, mentre que a uns altres no els importaria que fos el canal audiovisual de l'ANC i asseguren que quasi ja s'hi parla(quan els recomptes interns situen el castellà en menys del 8% d'intervencions). Potser és que simplement és fidel al seu objectiu de, pluralisme i promoció de la llengua sense estridències, tal com assenyalen diversos estudis i reconeix la mateixa ciutadania. Només potser, eh?Elanalitza a fons i amb dades el tractament mediàtic de les televisions i ràdios i la conclusió sempre és la mateixa, que TV3 és el mitjà més equànime pel que fa a tractament de les diferents postures. Les xifres sobre els temps d'intervenció de les diferents formacions a les eleccions del 14-F és claríssim en aquest sentit, ja que cap canal de televisió o ràdio van repartir tant joc. Fins i tot en una jornada tan complexa com el referèndum de l'1-O va ser el mitjà més plural . I així ho reconeix la ciutadania catalana, qui en les enquestes anuals de l'audiovisual l'identifiquen com el canal més plural i objectiu . Si algú vol un mitjà que pensi exactament com ell, que el fundi i el pagui, ja que tothom paga (o hauria de pagar) igual els impostos que nodreixen els mitjans públics i, en conseqüència, tenen l'obligació de reflectir tothom equitativament. També TVE!- No, és clar, i com tu pensa quasi tothom, fins al punt que tan solsquan se li respon en castellà, segons l'enquesta d'usos lingüístics del 2018. Ja és curiós que sigui el castellà sempre la llengua comuna i entesa, oi? Calla que no sigui precisament perquè quasi tothom decideix passar-s'hi a la que hi ha un mínim dubte, tot fent innecessari el català! Per no parlar d'aquells catalanoparlants de soca-rel que, a la mínima que veuen alguna tonalitat de pell massa clara o fosca, ja desisteixen automàticament d'iniciar la conversa en català, tractant l'interlocutor d'estranger i diferent de forma permanent. Si això et passa a tu, fes una mica així que se t'ha enganxat un xic de...Com sempre es fa evident, deus pensar que la mala salut de la llengua és culpa només de, mai de les actituds individuals dels catalans. Poc més d'un terç dels menors de 30 anys i menys del 30% dels d'entre 30 i 44 anys tenen el català com a llengua habitual , pràcticament no ho és per a quasi ningú a determinades ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, i l'ús a l'cau a una velocitat alarmant. Vinga va, esforça't una mica! Què és el màxim que pot passar, que et portin un cafè amb llet quan el demanes amb gel?- Doncs no, molt probablement no del tot igual, ni de bon tros. Potser tu només analitzes la política en una sola dimensió, la que més et preocupa, però en realitat és molt més complexa i plural que això. Encara més, quan no hi ha un projecte i estratègia comunes que serveixin d'argamassa, els experiments funcionen millor amb gasosa. I evita referències extemporànies a(on hi ha circumscripcions uninominals que premien extraordinàriament la concentració de vot) o, encara de forma més forassenyada i descontextualitzada, recorrent a records bèl·lics de l'estil "ja van intentara la vegada i van fracassar". Pots fer-ho millor!La pluralitat de partits i uns partits més ideològicament diversos poden seduir a més votants i posteriorment sumar amb més força. El fetitxisme de la unitat és una tendència recorrent en l'independentisme, però també en l'esquerra o en l'unionisme. I malgrat que la divisió extrema tampoc no resol res,. En fem un repàs? Des de l'inici del procés, mai l'espai de CiU-Junts i ERC no havia sumat tan pocs diputats com el 2015, quan es van presentar plegats avan aconseguir 71 escons al Congrés tant el 2015 com en la repetició del 2016, primer separats i després units, però el segon cop van perdre 3,2 punts de suport electoral. I encara la unió dea les eleccions basques del 2020 va caure de 9 a 6 diputats respecte a 2016, quan van anar per separat. Segur que aquest cop seria diferent?- Doncs no hauria de ser tan estrany. Ni que fos un, els quals legalment tenen tanta validesa com els escrits i tan sols impliquen preguntar. Tanta por tens de la negativa? I la resposta serà ben ràpida, no cal patir, escassament seran dues lletres (a no ser que optin per mirar de no ferir-te els sentiments amb algunes giragonses, que ja se sap que la masculinitat pot ser ben fràgil). O és que quan vols fer una cervesa amb un amic l'arrossegues a la terrassa d'un bar sense ni demanar si li vindria de gust?Saps que passa? Durant massa anys, per activa o per passiva, tractant massa sovint la dona com un mer objecte sense voluntat pròpia. És per això que fins a 2.246 dones catalanes van denunciar el 2019 haver estat víctimes de violències sexuals, i diversos experts calculen que tan sols arriben a la policia al voltant del 10% de les agressions produïdes en aquest camp. Això equivaldria a unsnomés al nostre país. Ja no sembla tan anecdòtic, oi? Per això el 57% de dones té por de patir una agressió sexual quan va sola pel carrer de nit . Ets capaç d'imaginar-te una mica què significa això? Doncs au, pregunta que no costa tant.- Ui, sí, i de quasi tot el continent! Desenes de ciutats europees ja fa anys que han entès que els carrers són per a les persones i, el més important i sorprenent, que l'aire s'ha de poder respirar. Capitals amb tantes ganes de carregar-se el teixit comercial i buidar-se d'inversions como moltes altres ja fa temps que apliquen mesures per millorar la salut de les persones i per ara no semblen enfonsades en la irrisorietat. I mira que ho intenten uns respectius alcaldes amb ganes de tornar a les cavernes!Certament, algunes adjudicacions es podrien fer una mica millor i sovint la millora del transport públic podria acompanyar més les limitacions del vehicle privat, però les dades són contundents: l'àrea metropolitana de Barcelona es troba en sisena posició entre els nuclis urbans d'Europa amb una càrrega més alta de mortalitat . Si se seguissin les recomanacions de l'OMS en aquest camp, s'evitarien unesper aquesta causa, per no parlar de la millora en la reducció del soroll i un cert retorn a la vida al carrer. Sap greu, però és incompatible estirar-se els cabells davant els informes de l'ONU i després ser incapaç de separar residu i rebuig, portar bosses de roba de casa quan vas a comprar o aparcar el cotxe en favor del metro!

