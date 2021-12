Denuncien un atac homòfob a Calafell

🏳️‍🌈Ahir a Calafell van agredir a un jove al crit de "bujarra".#stophomofòbia arraconem-los, assenyalem-los, NO deixem passar ni mitja.

⛔ Una societat q permet l'homofòbia és una societat podrida.

⏩ Si tens informació per identificar als agressors, posa't en contacte x privat. pic.twitter.com/HjyHHdPx2p — CUP Calafell (@CupCalafell) December 23, 2021

Un jove de Calafell ha denunciat una agressió homòfoba patida aquest dimecres. L'autor dels fets va cridar bujarra a la víctima i va fer-li un cop de puny al nas, segons ha explicat en una publicació a les xarxes socials. Segons ha pogut saber, el jove agredit denunciarà l'atac aquest dijous.La CUP de la localitat del Baix Penedès ha demanat col·laboració per identificar els agressors en un missatge en què ha cridat a arraconar l'homofòbia. En els últims mesos s'ha produït un increment de les denúncies d'tant a Catalunya com arreu de l'Estat. El cas més greu va ser l' homicidi de Samuel Ruiz , que va causar una onada d'indignació.Les agressions a la via pública, de nit i en l'oci nocturn són "una incidència recurrent", segons explica a aquest diari l', que treballa per localitzar la víctima i oferir-li el seu suport.

