La CEOE avala la reforma laboral

Laavala "les línies generals" de la proposta depromoguda pel govern espanyol. A l'espera del text definitiu, el comitè executiu de la patronal espanyola ha donat el vistiplau al text, i un cop s'acabi la junta directiva, enviarà un comunicat. Per la seva banda, els sindicats segueixen reunits per avaluar l'última proposta d'un acord que es preveu imminent.Durant la jornada de dimecres, patronal, sindicats i govern espanyol van estar reunits durant hores perfilant la modificació del text, que suposaria canviar la reforma impulsada pel PP el 2012 en aspectes com ara la reducció de la temporalitat o la prevalença dels convenis sectorials quan siguin més beneficiosos per als treballadors que els convenis d'empresa.La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha demanat "absoluta prudència" a l'espera d'una confirmació oficial d'un acord tripartit sobre la reforma laboral. "El govern treballa per aquest acord, que és una de les grans reformes que el president Pedro Sánchez vol dur a terme", ha dit en roda de premsa aquest divendres després delextraordinari per aprovar l'obligatorietat de la mascareta en exteriors "Esperem que sigui possible un acord amb tots", ha insistit Rodríguez, que ha rebutjat confirmar si la reforma laboral s'aprovarà en el pròxim consell de ministres del 28 de desembre. El calendari pressiona perquè la Comissió Europea exigeix que aquest canvi normatiu estigui aprovat abans que acabi l'any, per poder rebre fons de recuperació.

