Colau tira endavant els pressupostos amb l'abstenció d'ERC

ja téper al 2022. El govern municipal ha reunit els 21 vots a favor dels, deli de, la formació que encapçalava Manuel Valls, i l'abstenció dels deu regidors d'ERC. Els deu regidors de Junts, PP i Ciutadans hi han votat en contra.L'ha estat clau perquè els comptes tiressin endavant, després que el partit liderat a la ciutat percanviés de posició com a contrapartida al suport dels comuns als pressupostos de la Generalitat.El tinent d'alcalde,, ha defensat que els comptes "responen a les necessitats de la ciutat" i han incorporat les "al·legacions que han estat possibles de la resta de grups". El PSC ha negociat en les últimes hores amb Barcelona pel Canvi per aconseguir el seu suport, i amb els d'Eva Parera han pactat la retirada de la proposta de convertir la comissaria de Via Laietana en un espai de memòria històrica. També han pactat la reforma del mercat de Galvany i la reforma de la Rambla des de Drassanes l'any vinent.Des dels comuns,ha defensat que el pressupost "dona resposta a l’emergència social i els serveis a les persones, i Barcelona és la capital que dedica més diners a la inversió social de tot l’Estat, amb un 15% més en aquesta partida que el 2021". El regidor també ha defensat "l’enorme esforç d’inversió, més de 900 milions, en la sostenibilitat".Ernest Maragall, líder d'ERC a Barcelona, ha qualificat de "bona notícia" l'aprovació dels comptes públics, però ha matisat que "no qualsevol pressupost és bo" i ha lamentat que "no s’hagi pogut establir un diàleg per determinar què vol dir un pressupost excepcional, perquè no hi ha una pla per executar el pressupost". El regidor republicà ha afegit que el seu grup pensa que la ciutat mereix saber "on, com i quan crearem ciutat nova, com i quan rehabilitarem els barris"., portaveu de Junts, ha defensat el seu vot en contra com una "esmena a la política de Barcelona, perquè que sigui un pressupost expansiu no justifica que sigui un bon pressupost". Els comptes de Colau i Collboni, a parer de la regidora de Junts, no entomen "la transformació que necessita la ciutat ni la reactivació econòmica".

