La mesura alternativa de Salut si el TSJC tomba el toc de queda

Elplantejarà alternatives si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tomba el toc de queda i la limitació de les trobades socials a 10 persones. Una d'aquestes seria establir restriccions horàries en activitats, com per exemple. Ho ha explicat a RAC1 la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha dit que en el cas de les trobades socials es passaria a recomanació. D'altra banda, ha considerat que tornar a fer obligatòriai ha concretat que la variant òmicron ja supera el 50% dels casos a Barcelona.Cabezas ha afirmat que hauran d'aplicar allò que els digui el TSJC però ha insistit en la necessitat d'aplicarLa secretària ha explicat que l'objectiu és que l'aplicació de les restriccions durant 15 dies ho permetin i ha defensat que les mesures proposades són més lleus que les que hi havia fa un any.Sobre el toc de queda, ha detallat que la seva proposta era la limitació horària d'activitat però queper evitar la proliferació de botellots i activitats al carrer sense regulació. Cabezas ha defensat que el toc de queda va permetre al juliol aturar la corba de la cinquena onada. Les ha defensat com a efectives per aturar els contagis i ha criticat la postura del govern espanyol de limitar-se a recuperar l'obligatorietat de la mascareta en exteriors, ja que ha dit que aporta "poca cosa".Ha defensat també la postura inicial de Salut de fer obligatòria latambé els vacunats. Cabezas ha dit que aquest era també el posicionament de l'Estat a principis de desembre pel que fa als contactes de positius per òmicron i ha plantejat que ara aquesta variant ja comença a ser majoritària. En concret, ha dit queCabezas ha reconegut però que el fet que hagin de fer quarantena tots els contactes en una situació de transmissió comunitària amb molts contagis, dificulta la gestió de tot plegat. D'altra banda, ha concretat que unesi que n'hi ha 283.475 apuntades per fer-ho. Salut intentarà obrir la franja de 40 a 49 anys abans de Cap d'Any. Cabezas s'ha limitat a dir que es farà "quan hi hagi forat" però ha confiat que no hagi de passar molt de temps.​​​

