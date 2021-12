L'Estat defensa no aprovar restriccions: «Generen més consens les recomanacions i la prevenció»

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol evita entrar en debats amb les autonomies en relació a les restriccions a implantar per frenar els estralls de la, amb Catalunya com el territori que s'ha avançat en les mesures i Madrid de nou com a major defensora d'evitar-les. "Mostrem el, les quals coneixen els seus territoris, fortaleses i sistema sanitari", ha assegurat aquest dijous la ministra de Política Territorial,, després del consell de ministres extraordinari que ha aprovat les noves mesures anunciades dimecres a la conferència de presidents autonòmics La ministra de Sanitat,, ha reblat aquesta idea i, en ser preguntada per si estava més a prop de Madrid que de Catalunya, per la negativa a aplicar restriccions dures arreu, ha subratllat que la conferència va ser per constatar que "la majoria de presidents i presidentes estan a favor de". Igualment, ha insistit que "la situació a cada comunitat és diferent", motiu pel qual rebutja prendre decisions homogènies., però, va retreure a Pedro Sánchez que "s'equivoca" davant la gravetat del momentSegons Darias, però, amb les decisions preses ja n'hi ha prou, especialment pel que fa a l'acceleració de la tercera dosi. "", ha clamat la ministra, i Rodríguez ha subratllat la mateixa idea: “La nostra millor arma és la vacuna”. L'objectiu fixat és que, a finals d'any, un 80% de persones d'entre 60 i 69 anys rebin la dosi de reforç, un percentatge que assoleixi ja el 24 de gener el grup de 40 a 49 anys. Darias ha destacat també que dimecres es van administrar 611.000 vacunes, un nou rècord diari des que es va iniciar aquest procés, i ha assegurat queen un futur: "Comptem amb vacunes suficients, tenim compromeses 90 milions d'unitats el 2022".La ministra de Sanitat ha admès les males dades de contagis, però ha subratllat que l'actual moment no és equiparable a "la mateixa situació que l'any passat, gràcies a l'alta cobertura vacunal". Igualment, ha defensat l'aprovada aquest dijous, malgrat els dubtes sobre la seva utilitat, assegurant que nombrosos estudis n'avalen l'eficàcia. Ha subratllat que es tracta d'una mesura provisional "fins que millori la situació epidemiològica", sense posar cap horitzó concret, i ha aclarit que les úniques excepcions són les persones que fani en passejos a espais naturals en què es pugui mantenir distància de seguretat.Altres mesures aprovades passen l'habilitació extraordinària de contractació de, ja que la “tensió s'està vivint a l'atenció primària”, així com elper vacunar. Isabel Rodríguez també s'ha defensat de les crítiques de presidents com Aragonès respecte la inexistència d'unper al 2022 i ha afirmat que "l'Estat no escatimarà amb els recursos necessaris per combatre el virus", tot recordant que els pressupostos ja preveuen per ara un fons addicional de 7.000 milions. "Si calgués, un cop gastats, es destinaran més recursos,", ha assegurat.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor