Pau Debon (Antònia Font) vol concerts en grans escenaris per celebrar el nou disc

Debon remarca que el compositor Joan Miquel Oliver és l'autor de les cançons, qui compon i escriu les lletres. En aquest cas, confessa, Oliver els va narrar que es va tancar a la seva habitació, es va tapar amb una flassada, i va reflexionar sobre quina és l'essència d'Antònia Font, allò que els diferencia dels altres.



Oliver va ensenyar cinc cançons que havia composat a la resta de membres del grup i quan van escoltar Un minut estroboscòpica, la cançó que ha estat el primer avançament, van dir: "Això és el que hem de fer. Hem de sortir amb un material així, que sigui molt recognoscible per a tothom", apunta el cantant.



El Primavera Sound l'11 de juny, el Poliesportiu Municipal d'Inca el 18 de juny, València (encara sense emplaçament) el 9 de juliol, i el Palau Sant Jordi el 15 d'octubre, són les quatre "úniques" dates "d'aquesta primera fase de la gira" (2022) confirmades fins el moment. Després d'anunciar que es reunirien puntualment per oferir un concert al Primavera Sound, el grup va afegir les dates d'Inca i del Sant Jordi, i van anunciar també que preparaven noves cançons per a un nou àlbum. Ara s'hi ha sumat València. Debon explicat que en total oferiran una desena de concerts.

i de vuit separats com a banda, Antònia Font publicarà el seu nou disc entre el març i l'abril del 2022 i tindrà com a títol,, el mateix de l'avançament que ha publicat el grup recentment. En una entrevista amb l'ACN, el cantant d'Antònia Font,assenyala que el nou disc li fa pensar "en grans escenaris i no en un teatre petit".Debon admet que pelperquè s'imaginaven que a la gent li agradaria rebre un àlbum "amb la màxima essència d'Antònia Font". Debon confessa que no tenien intenció d'experimentar gaire en el nou àlbum, sinó que volien fer "unes cançons que aboquessin una mica tota la seva carrera".El cantant afirma que volien que la gent que els coneix i els ha seguit durant tot aquest temps, escoltés l'àlbum i digués:. El grup tenia ganes de "tornar a fer un disc i tocar en directe" de la mateixa manera que van fer durant tots aquells anys, assegura el cantant.

