La variant Òmicron dispara els contagis de Covid a les portes de Nadal

CONTAGIS 1.159.454 (+13.368) INGRESSATS 1.344 (+18) UCI 356 (+13) DEFUNCIONS 24.413 (+38) Rt 1,39 (-0,06) REBROT EPG 1.144 (=)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.233.212 (+17.605) DOSI 2 5.412.503 (+10.934) Actualització: 23/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.233.212 (+17.605) 87,3% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.044.544 (+6.825) 85,2% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 130.592 (+70.460) Actualització: 23/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.433.629 (+116) REBUIG A LA VACUNA 108.390 (+18) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.421.131 Dosis Moderna/Lonza: 2.555.995 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.503 Dosis Janssen: 348.564 Actualització: 19/12/2021

La sisena onada de la, accelerada per la variant Òmicron, suma 13.368 nous contagis detectats en les últimes 24 hores a Catalunya. Mentrestant, la incidència acumulada, l'indicador que observa el Govern per decidir si aplica o no les restriccions més dures, continua pujant. A 14 dies creix de 809,93 a 845,17 casos per 100.000 habitants, i a set dies creix de 505,31 a 525,97 casos.Tot i que l'assistència primària és la més perjudicada, elscontinuen tensats per la situació. En les últimes 24 hores s'han registrati 1han entrat a les. Per ara, 1.344 persones estan hospitalitzades a Catalunya, 356 de les quals a les unitats de cures intensives. A més, Salut ha declarat aquest dimecresper Covid-19, que situa el total des de l'inici de la pandèmia en 24.413.Pel que fa a la, clau per evitar casos greus i morts, les dades continuen a un ritme superior al dels últims mesos. En les últimes 24 hores s'han administrat 17.605 primeres punxades i 10.934 segones. Per ara, unde la població catalana ja ha completatla seva pauta de vacunació i 1.621.905 catalans han rebut la​​​

