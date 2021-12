Antonio Resines, ingressat a l'UCI per Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

està ingressat a l'Unitat de Cures Intensives (UCI) per contagi de Covid-19 amb les tres dosis de la vacuna administrades. L'actor, de 67 anys,a la zona de pacients greus de l'de Madrid., segons expliquen els mitjans madrilenys, sinó que només requeria "una mica més d'oxigen".Ara per ara, segons els mitjans espanyols, malgrat requerir més oxigen del normal, l'intèrpret que es va fer famós perestà totalment fora de perill. Milers de persones han requerit un suplement d'oxigen per problemes respiratoris derivats de la malaltia del virus. Fins i tot el primer ministre britànic,, va ser ingressat el 2020 només per rebre una ajuda en la respiració, amb més oxigen.​​​

