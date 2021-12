Per què Gavi juga amb les botes sense cordar?

Pablo Martín Páez Gavira, més conegut com a Gavi, és una de les grans sorpreses de la temporada del Futbol Club Barcelona. El jove de només 17 anys s'ha convertit en un imprescindible de les alineacions de Xavi Hernández i una referència a la selecció espanyola, enlluernant el món del futbol per allà on passa. Forma part d'una gran generació de joves blaugranes que estan cridats a recollir el testimoni dels membres de la Masia anteriors que van dur a la glòria al club. Entre ells hi ha Nico González, Abde, Pedri, Mingueza o Baldé.



La seva joventut, a part de ser un gran benefici dins del camp per la seva energia i ambició per guanyar, també comporta moments molt curiosos. Un d'ells ha estat veure Gavi jugar en diversos moments dels partits blaugranes amb les botes descordades. Ell mateix ha volgut explicar el motiu de per què juga en aquestes condicions: no sap cordar-se ell mateix les botes.

Gavi i Nico fan broma sobre els cordons Foto: Instagram

