Es ven el primer SMS de la història per 107.000 euros

Insòlita venda en una subhasta celebrada ahir a París., els pioners missatges instantanis que es fan a través del mòbil,Així ho ha explicat la casa de vendes Aguttes, que ha relatat com l'SMS va ser venut en un format molt característic:va ser el privilegiat que va aconseguir aquesta peça de col·leccionista per als amants de la tecnologia. La seva identitat, però, no va ser revelada per l'agència de la subhasta., qui va ser la primera a enviar-lo. Tot l'import, que són 120.000 dòlars, serà donat a la comissió sobre refugiats de les Nacions Unides.Què s'hi podia llegir al missatge?. Literalment. Eren només quinze caràcters:, en anglès. El va trametre l'enginyer, de la mateixa companyia, al director de telecomunicacions de la companyia llavors,. Aquest fet es va produir el 3 de desembre de 1992.És una nova venda sonada d'un article NFT (token no fungible, per les seves sigles en anglès).que garanteix l'autenticitat d'un arxiu en format digital com una obra d'art, així com qui és el seu propietari.

