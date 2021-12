Ferran Torres, el primer gran fitxatge del Barça de Xavi

Un nou jugador per al #DreamTeen.



Jugador de present i de futur. pic.twitter.com/44e2rn6l5a — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 28, 2021

ja és nou jugador del. Després de setmanes de rumors i negociacions, el davanter valencià arriba a la capital catalana per una xifra propera als 55 milions d'euros. El club blaugrana ha oficialitzat l'acord amb elaquest dimarts amb un vídeo del jugador parlant en català.Torres firmarà un contracte per a les pròximes-fins al juny del 2027- i tindrà una clàusula de rescissió de. El proper dillun​​s 3 de gener, a partir de les 11.00 hores, serà presentat en un acte previ a l'entrenament de portes obertes del primer equip de futbol que es farà al Camp Nou a partir de les 12 hores. Posteriorment a l'entrenament, el jugador atendrà els mitjans de comunicació en una roda de premsa telemàtica a la sala de premsa Ricard Maxenchs.Es tracta del primer gran fitxatge de la nova era dea la presidència del Barça i dea la banqueta blaugrana, després que les incorporacions d'aquest estiu fossin a cost zero -igual que la de Dani Alves al novembre- i encara sota el comandament de. Amb l'arribada de Torres, de només 21 anys, el club també consolida la seva aposta per construir una plantilla a llarg termini.El nou jugador blaugrana es va formar a les files del, però fa només un any i mig, a l'estiu del 2020, va decidir posar rumb cap a Manchester, sota la direcció tècnica dei per una xifra propera als 28 milions d'euros. Amb només una temporada a Anglaterra en què només ha jugat set partits, però, ha decidit anar cap a, on per cert, abans de jugar s'haurà de recuperar d'una lesió al peu.

