La música solidària de VOZES ressonarà a l'Auditori

l’entitat musico-socialcelebra el seuanual amb motiu del seu aniversari. Aquesta actuació, que tindrà lloc ai s'iniciarà a les vuit del vespre, i tindrà una durada d'una hora i quart. Se celebrarà a la Sala Pau Casals de l'Auditori i estarà dirigida pel violoncel·lista i director d’orquestra, fundador de l'entitat.El cestà integrada per, dels quals el 75% són nenes. A l’acte hi participaran les solistesEl vals de l'Emperador, Polka de Trons i Llamps, Marxa Radetzky, El 25 de desembre, Santa nit i El noi de la mare.Sota el lema “Disset anys de música i cohesió social”, VOZES té com acinc mil més dels que va recaptar l’any passat, per tal de. Els diners s’invertiran en la compra d’instruments, la formació d’estudiants, la contractació de professorat i laPer tal d’assistir-hi, es poden comprar les entrades al seu web o al de l’Auditori. El preu d’aquesta és de 10, 15, 25 i 30 euros. En cas de voler fer una aportació, hi ha la possibilitat de donar a través del web vozes.org.VOZES neix l’any 2004 amb la finalitatDuu a termea tots elsi no poden accedir a una activitat artística. Organitza corals, orquestres i grups de diferents instruments com guitarres, teclats o percussió amb el fi d’oferir als nens i joves la possibilitat d’actuar en múltiples escenaris i així obtinguin un reconeixement.Compten amb; Amadeus, Beethoven i Corelli, que juntes conformen. Segons la mateixa entitat, molts dels seus components travessencom la pobresa energètica, desnonaments, maltractaments o prostitució, entre d’altres. És per això que afirmen que, pels seus integrants, VOZES “esdevé un refugi” a banda d’un lloc segur on aprendre que els permet llaurar-se un futur.

