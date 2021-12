Aragonès titlla d'«insuficients» les mesures de Sánchez per frenar la sisena onada

Mascareta obligatòria a l'exterior

. Així ha definit el president de la Generalitat,, les mesures proposades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per frenar la sisena onada de la covid, entre les quals, l'obligatorietat de la mascareta a l'exterior. Durant la reunió telemàtica amb els caps dels governs autonòmics, Aragonès ha reclamat a la Moncloaen les accions per aturar els contagis i ha insistit en la urgència dels fons covid per fer front als estralls de la pandèmia. El president ha insistit a la resta de presidents -alguns dels quals reticents a adoptar restriccions dràstiques- que prendre mesures "no és fàcil ni popular" però sí "totalment necessari".En la seva intervenció davant la resta de presidents autonòmic, Aragonès ha exposat les mesures aplicades a Catalunya -algunes de les quals, com elo laa un màxim de 10 persones, pendents de l'aval del- i ha demanat que s'apliquin a la resta de territoris de l'Estat, i ha recordat també la forta interacció entre autonomies, especialment amb motiu de les festes de Nadal. Aragonès ha incidit en l'extensió dels fons covid per a l'any 2022 per tal de reforçar el sistema sanitari i crear línies d'ajudes econòmiques per als sectors més afectats per les restriccions, com l'oci nocturn o la restauració. Altres presidents han apuntat en aquesta línia, però Sánchez no hi ha fet referència.El president ha volgut reivindicar la feina deli el bon funcionament del sistema de vacunació, que ja se centra en administrar la tercera dosi de la vacuna a les persones de més de 50 anys i preveu obrir en els propers dies la franja de més de 40 anys. En aquest sentit, Aragonès ha refermat el compromís delper agilitzar al màxim aquest procés, tant amb la tercera dosi amb ladels infants. Una de les reivindicacions que ha posat sobre la taula i que en el seu dia també va demanarés que els pares amb fills en quarantena puguin agafar la baixa laboral per fer-se'n càrrec.La mascareta tornarà a ser obligatòria a l'exterior. Així ho ha proposat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la reunió telemàtica amb els presidents autonòmics que està mantenint aquesta tarda . La previsió és que el consell de ministres es reuneixi aquest dijous per aprovar eljust quan comencen les festes de Nadal amb els contagis per la variant òmicron disparats. Accelerar la vacunació de la tercera dosi, facilitar els test d'antígens d'ús professional a les farmàcies, la vigència de nou mesos del certificat Covid o la contractació de reforços sanitaris són altres de les mesures proposades.Que la mascareta s'imposi també a l'exterior -ara només és obligatòria en aglomeracions o quan no es pot mantenir prou distància de seguretat entre persones- és una de les mesures que aplega, reticents, a excepció de Catalunya, a prendre. De fet, en la declaració institucional que Sánchez va fer diumenge a Barcelona, el president ja va assegurar que Espanya no necessitava prendre mesures tan dràstiques com altres països d'Europa perquè la vacunació ha assolit un alt percentatge. Sánchez també ha proposat, en la línia del que ja s'està establint a nivell europeu, que eldes del subministrament de la darrera dosi. També, per fer front a l'escassetat dea les farmàcies, el govern espanyol emetrà autoritzacions de caràcter temporal perperquè hi pugui tenir accés tota la població. En els darrers dies, no només s'estan esgotant els de venda al públic general, sinó que s'ha experimentat una inflació en els preus.​​​

