La Junta Electoral dona 10 dies a Borràs perquè comuniqui la decisió sobre Juvillà

La(JEC) ha demanat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que en el termini de deu dies els comuniqui "les decisions, resolucions o qualsevol altra mesura" que hagi adoptat en relació amb el cas del diputat de la CUP, i li dona el mateix període per presentar al·legacions. En l'acord adoptat aquest dimecres, l'àrbitre electoral encara no resol les peticions dede retirar-li l'acta per la sentència delque el condemna a sis mesos d'inhabilitació, però cita jurisprudència que va en aquesta direcció.La JEC cita un article de laue assenyala que "són inelegibles els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes contra l'Administració Pública quan la mateixa hagi establert la pena d'inhabilitació" i apunta que el delicte de desobediència de Juvillà està inclòs en aquesta mena de delictes.L'àrbitre electoral cita diverses sentències delque, "en un afer anàleg a l'aquí plantejat, van confirmar el criteri sostingut per la JEC en el sentit que les causes d'inelegibilitat establertes" en aquest article de la llei electoral són una "conseqüència automàtica de la pena imposada per la sentència".La JEC també argumenta que aquestes resolucions judicials van declarar que no és "competència exclusiva" de la cambra parlamentària la inelegibilitat sobrevinguda i que "davant la seva inactivitat o per qualsevol altra raó, pot actuar l'Administració electoral en aplicació directa" de la llei electoral.Això és el que va passar amb l'expresident de la Generalitat, que va perdre l'acta de diputat per ordre de la JEC, que va donar resposta a una petició de Vox, Cs i PP, sense que hi hagués sentència ferma.

