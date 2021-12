​Els preus del transport públic de Barcelona, congelats el 2022

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità ha acordat aquest dimecres mantenir lesper l'any que ve. D’aquesta manera, i per segon any consecutiu, no es modificaran els preus, per fer front a l'impacte negatiu que la pandèmia té per a moltes persones i famílies.D'altra banda, també s’ha optat per no modificar l’oferta de títols, que no caducaran fins al desembre del 2022. L’ATM preveu que durant el 2022 es recuperin els nivells de mobilitat en transport públic d’abans de la covid-19. Al mes de novembre, s'havia recuperat un 82% de la demanda.

